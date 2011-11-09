У Попова кажуть, що захищатимуть Малковича і капелу

Столична влада заявляє, що захищатиме хорову капелу імені Л.Ревуцького і дитяче видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» у конфлікті з ТОВ «Тригліф», що розгорнувся у приміщенні пам’ятки архітектури на вул. Басейна, 1/2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 8 листопада близько 7.00 представники ТОВ «Тригліф», яке займає перший та антресольний поверхи будівлі на вул. Басейній, 1/2, самовільно розпочали демонтаж міжповерхового перекриття та фактично відселення орендарів зазначеної будівлі: Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л.Ревуцького і видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Представники КМДА та правоохоронних органів одразу прибули на місце події, завдяки чому вдалося зупинити руйнівні дії ТОВ «Тригліф».

«Київська міська державна адміністрація обурена захопленням приміщення. Тим більше, що будинок – пам’ятка архітектури. Ми підтримуємо і капелу, і видавництво”, - заявив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО, який також приїхав на вул. Басейну.

Він нагадав, що балансоутримувач приміщення - КП «Київжитлоспецексплуатація» - ще у жовтні звернувся до Господарського суду щодо припинення ремонтних робіт і відновлення демонтованого міжповерхового перекриття. Засідання суду, за даними Л.НОВОХАТЬКА, призначене на 17 листопада.

“Капела імені Л. Ревуцького зазнала великих збитків, пошкоджено дорогий концертний рояль. Ми цю ситуацію так не залишимо. Це позиція голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА», – підкреслив заступник голови КМДА.

22 серпня цього року керівник капели ім. Л.Ревуцького звернулася із заявами до Печерського райуправління ГУ МВС України в місті Києві та прокуратури Печерського району столиці, а КП «Київжитлоспецексплуатація» склало припис ТОВ «Тригліф» про термінове припинення проведення ремонтних робіт і відновлення до первинного стану демонтованого міжповерхового перекриття.

У жовтні КП «Київжитлоспецексплуатація» звернулось до Господарського суду Києва з позовом до ТОВ «Тригліф» щодо припинення ремонтних робіт і відновлення міжповерхового перекриття.