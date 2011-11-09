Львівський аеропорт уже не безіменний

Міжнародний аеропорт «Львів» отримав назву на честь засновника міста короля Данила Галицького.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів прийнято сьогодні, 9 листопада, під час засідання уряду за поданням віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

На переконання віце-прем`єр-міністра, пропозиція назвати львівський аеропорт іменем засновника міста Львова короля Данила Галицького є вдалою. «Думаю, що це – цілком в дусі часу, в дусі того, як називаються аеропорти в світі», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Окрім того, віце-прем`єр-міністр висловив переконання, що ця назва є «об’єднавчою».

Як повідомлялося, 7 листопада завершено голосування щодо назви львівського аеропорту. Впродовж п’яти днів в опитуванні, яке проводилось у мережі Facebook, взяли участь 12 тис. 258 користувачів Інтернет. З відчутним відривом перемогла пропозиція назвати аеропорт на честь засновника міста короля Данила Галицького (3 283 голосів, станом на 12.00 понеділка, 7 листопада). Друге місце посіла назва на честь Степана Бандери (2 197 голосів). На третьому місці – назва «Аеропорт Львів» (1 554 голоси).