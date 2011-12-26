У центрі Запоріжжя пограбували ювелірний магазин
Нальотник спершу попросив золотий ланцюжок
У центрі Запоріжжя невідомий, озброєний пістолетом, пограбував ювелірний магазин "Златая цепь", повідомляє газета Сегодня з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"До ювелірного магазину вдень увійшов невідомий чоловік і попросив показати йому золотий ланцюжок. Помилувавшись ювелірним виробом, чоловік дістав пістолет і кілька разів вистрілив у стелю. Після чого наказав продавцям лягти на підлогу. Грабіжник розбив кілька вітрин, вигріб їх вміст, і вибіг" - повідомляє співрозмовник. Також, за даними джерела, персонал магазину не зміг скористатися «тривожною кнопкою", тому міліція прибула пізно. Наразі територію біля пограбованого магазину обгороджено міліцією. На місці події працює експертно-криміналістична група ГУ МВС в Запорізькій області. Слідство встановлює тип зброї, з якої стріляв грабіжник, і розмір шкоди. Як розповіли продавці магазинів, розтащованих поруч з ювелірним, в момент пограбування вони не помітили нічого підозрілого: "події розгорталися лише в магазині". Правоохоронні органи Запоріжжя поки не дають офіційних коментарів.
Також, за даними джерела, персонал магазину не зміг скористатися «тривожною кнопкою", тому міліція прибула пізно.
Наразі територію біля пограбованого магазину обгороджено міліцією. На місці події працює експертно-криміналістична група ГУ МВС в Запорізькій області. Слідство встановлює тип зброї, з якої стріляв грабіжник, і розмір шкоди.
Як розповіли продавці магазинів, розтащованих поруч з ювелірним, в момент пограбування вони не помітили нічого підозрілого: "події розгорталися лише в магазині".
Правоохоронні органи Запоріжжя поки не дають офіційних коментарів.