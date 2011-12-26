У центрі Запоріжжя пограбували ювелірний магазин

У центрі Запоріжжя невідомий, озброєний пістолетом, пограбував ювелірний магазин "Златая цепь", повідомляє газета Сегодня з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"До ювелірного магазину вдень увійшов невідомий чоловік і попросив показати йому золотий ланцюжок. Помилувавшись ювелірним виробом, чоловік дістав пістолет і кілька разів вистрілив у стелю. Після чого наказав продавцям лягти на підлогу. Грабіжник розбив кілька вітрин, вигріб їх вміст, і вибіг" - повідомляє співрозмовник. Також, за даними джерела, персонал магазину не зміг скористатися «тривожною кнопкою", тому міліція прибула пізно. Наразі територію біля пограбованого магазину обгороджено міліцією. На місці події працює експертно-криміналістична група ГУ МВС в Запорізькій області. Слідство встановлює тип зброї, з якої стріляв грабіжник, і розмір шкоди. Як розповіли продавці магазинів, розтащованих поруч з ювелірним, в момент пограбування вони не помітили нічого підозрілого: "події розгорталися лише в магазині". Правоохоронні органи Запоріжжя поки не дають офіційних коментарів.