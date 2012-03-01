Нафтогаз може отримати кредит на ГТС уже до кінця року

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підтверджують свій намір допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи (ГТС) і готові виділити НАК «Нафтогаз України» кредит на суму 308 млн. дол. вже до кінця поточного року.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

«ЄБРР залишається відданим бажанню допомогти Україні у питанні модернізації її газотранспортної системи на умовах, закріплених Меморандумом про взаєморозуміння, який було підписано Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку і Україною. Серед вимог Меморандуму, зокрема, є реформування газового сектора і всеосяжна реструктуризація НАК «Нафтогаз України», - заявив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

У повідомленні наголошується, що ЄБРР і ЄІБ на даний момент працюють над підготовкою кредитної угоди на суму 308 млн. дол., яку буде направлено на фінансування низки екстрених ремонтних заходів на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород". Проведення цих термінових ремонтних робіт необхідне для безпечного і безупинного транзиту газу до Європи.

«Цей кредит може бути виділено до кінця 2012 року за умови, що українська влада зробить реальні кроки з проведення узгоджених реформ», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня 2011 року НАК «Нафтогаз України» підписав з ЄБРР і ЄІБ документи щодо кредитування модернізації ГТС України. Згідно з документами, кошти по 154 млн. дол. від кожного банку планується виділити на 15 років під держгарантії.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» ухвалило рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» планує вкласти 543 млн. дол. у модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн. дол. з цієї суми становитимуть інвестиції, решта – власні фінанси.