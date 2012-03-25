На Луганщині в кафе вибухнув газовий балон: двоє постраждалих
13:08, 25 березня 2012Суспільство
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На місці події працювало 25 чоловік особового складу МНС та МВС
У селі Іванівка Антрацитівського району Луганської області у будівлі магазину-кафе „Ідеал” виникла пожежа, внаслідок якої постраждали дві жінки.
Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.
За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балону.
Пожежу було ліквідовано за годину. На місці події працювало 25 чоловік особового складу МНС та МВС з міст Антрацит та Красний Луч.
Ведеться слідство.
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