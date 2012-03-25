Одеські аферисти «виростили винограду» на 2 мільйони державних грошей

Співробітники Управління СБУ в Одеській області викрили в незаконному привласненні 2 млн. грн. посадовців комерційної структури, які одержали ці кошти з держбюджету для компенсації витрат на закладку і догляд за молодими виноградниками.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Як встановлено досудовим розслідуванням, «комерсанти, використовуючи реквізити фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, оформляли підроблені звіти й інші фінансові документи про нібито виконання договірних умов з догляду за виноградниками».

Під час перевірки з'ясувалося, що ці роботи виконувалися «лише на папері», проте бюджетні кошти, згідно із звітами, справно надходили на рахунки фіктивних фірм, а потім були переведені посадовцями в готівку і використані на власні потреби. Всього шляхом злочинних махінацій зловмисники незаконно одержали з держбюджету майже 2 млн. грн.

Управлінням СБУ в області стосовно посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.