Одеські аферисти «виростили винограду» на 2 мільйони державних грошей

17:14, 25 березня 2012
Суспільство
1236 0

Співробітники Управління СБУ в Одеській області викрили в незаконному привласненні грошей посадовців комерційної структури

Співробітники Управління СБУ в Одеській області викрили в незаконному привласненні 2 млн. грн. посадовців комерційної структури, які одержали ці кошти з держбюджету для компенсації витрат на закладку і догляд за молодими виноградниками.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Як встановлено досудовим розслідуванням, «комерсанти, використовуючи реквізити фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, оформляли підроблені звіти й інші фінансові документи про нібито виконання договірних умов з догляду за виноградниками».

Під час перевірки з'ясувалося, що ці роботи виконувалися «лише на папері», проте бюджетні кошти, згідно із звітами, справно надходили на рахунки фіктивних фірм, а потім були переведені посадовцями в готівку і використані на власні потреби. Всього шляхом злочинних махінацій зловмисники незаконно одержали з держбюджету майже 2 млн. грн.

Управлінням СБУ в області стосовно посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter