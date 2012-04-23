Сергій Жадан презентував свої «вогнепальні й ножові»

22:38, 23 квітня 2012
Суспільство
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У понеділок, 23 квітня, о 16.30 в УНІАН  відбулася перша презентація нової поетичної книжки Сергія Жадана «Вогнепальні й ножові».

Під час зустрічі можна було поставити запитання одному з найкращих сучасних українських письменників.

Сергій Жадан відповідав на запитання публіки

Слухачі мали змогу почути вірші, що ввійшли до збірки, та цілком нові, ще не друковані тексти.

«Все минуще, сестро, вічні лише слідивід шрапнелі та куль на наших чорних тілах.» С. Жадан

«Вогнепальні й ножові» - це збірник біблійних і кримінальних балад, герої яких вперто й послідовно рухаються темними стежками, маючи наміри будь-що втілити в життя свої мрії та залишити місце злочину.

«Революція завжди лишає шанс тим,хто готовий за нього вчепитись зубами...»С. Жадан

“У цій книжці несподівано багато героїв. А самі вірші виявилися історіями про любов, ніжність, зраду та відданість. А також про героїзм, підступність, запеклість і невблаганність. Тому вона й вийшла ліричною, а персонажі - непереможними. Як і має бути з героями псалмів та вестернів”, - сказав про своє нове творіння С.Жадан.

Фото Тетяни Давиденко

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