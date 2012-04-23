Сергій Жадан презентував свої «вогнепальні й ножові»

Під час зустрічі можна було поставити запитання одному з найкращих сучасних українських письменників.

Слухачі мали змогу почути вірші, що ввійшли до збірки, та цілком нові, ще не друковані тексти.

«Вогнепальні й ножові» - це збірник біблійних і кримінальних балад, герої яких вперто й послідовно рухаються темними стежками, маючи наміри будь-що втілити в життя свої мрії та залишити місце злочину.

“У цій книжці несподівано багато героїв. А самі вірші виявилися історіями про любов, ніжність, зраду та відданість. А також про героїзм, підступність, запеклість і невблаганність. Тому вона й вийшла ліричною, а персонажі - непереможними. Як і має бути з героями псалмів та вестернів”, - сказав про своє нове творіння С.Жадан.

Фото Тетяни Давиденко