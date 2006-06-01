2 трильйони кубометрів синтетичного газу від Кінаха

Для початку промислового виробництва синтетичного газу з бурого вугілля Україні на першому етапі необхідно 150 млн. дол. Про це заявив народний депутат, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ у четвер на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, тривалість першого етапу може становити до 2 років.

А.КІНАХ також відзначив, що на сьогодні концепція цього проекту розробляється спільно з Національною академією наук України, і на основі цього документа буде створено відповідну програму. При цьому він уточнив, що фінансування програми здійснюватиметься не за державні, а за рахунок залучених коштів з приватного сектора. Орієнтовний термін окупності проекту – 2-3 роки.

А.КІНАХ також повідомив, що дана технологія дасть змогу одержувати 2 трлн куб. м синтетичного газу. "Вже є дослідні підприємства, які почали розробляти таку технологію", - відзначив А.КІНАХ.