Державний борг України в липні зріс на 3,6%

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

У Мінфіні відзначають, що минулого місяця сума державного і гарантованого державою боргу збільшилася в основному за рахунок випуску євробондів на суму 2 млрд дол. (у гривневому еквіваленті держборг зріс на 17,2 млрд грн). Зовнішній держборг України на кінець липня становив 24,806 млрд дол., проти 22,77 млрд дол. місяцем раніше.

Внутрішній держборг України на 31 липня зріс до 24,076 млрд дол. з 23,988 млрд дол. на кінець червня, а гарантований державою борг зменшився за місяць до 12,053 млрд дол. з 13,305 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 млрд дол. США з доходністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.