Завтра в Україні - спека

Завтра, 26 серпня, в Україні очікується спекотна погода, переважно без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, короткочасні дощі, місцями грози будуть лише у західних, вночі і в північних областях. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у південній частині 18-23°; вдень у західних та північних областях 29-34° (в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°), на решті території 32-37°, у південних областях місцями 40°.

У Києві та Київській області вночі короткочасний дощ, місцями гроза; вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 15-20°, вдень 29-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Сьогодні, 25 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва - 21°.