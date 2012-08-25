Кабмін дав Житомиру 10 мільйонів на ремонт аварійної греблі

Кабінет міністрів виділив Житомиру 10 млн грн на ремонт аварійної водопідйомної греблі на річці Тетерів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації з посиланням на губернатора Сергія Рижука.

За словами С. Рижука, кошти на капітальний ремонт греблі надійдуть у вересні.

Житомирська гребля являє небезпеку для жителів міста вже тривалий час. Гарантійний термін її експлуатації закінчився ще 20 років тому. З 1997 року залізобетонна споруда визнана аварійною і віднесена до другої групи ризику. Щомиті гребля стримує понад 20 млн кубометрів води.

Раніше житомирська водопідйомна гребля належала державі, зараз передана у комунальну власність Житомира. На утримання греблі щороку з міського бюджету витрачається 100 тис. грн.