Кабмін дав Житомиру 10 мільйонів на ремонт аварійної греблі
Уряд виділив Житомиру 10 млн грн на ремонт аварійної греблі.
Кабінет міністрів виділив Житомиру 10 млн грн на ремонт аварійної водопідйомної греблі на річці Тетерів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації з посиланням на губернатора Сергія Рижука.
За словами С. Рижука, кошти на капітальний ремонт греблі надійдуть у вересні.
Житомирська гребля являє небезпеку для жителів міста вже тривалий час. Гарантійний термін її експлуатації закінчився ще 20 років тому. З 1997 року залізобетонна споруда визнана аварійною і віднесена до другої групи ризику. Щомиті гребля стримує понад 20 млн кубометрів води.
Раніше житомирська водопідйомна гребля належала державі, зараз передана у комунальну власність Житомира. На утримання греблі щороку з міського бюджету витрачається 100 тис. грн.