ЗМІ: Україна готова шокувати світ і підняти мита на 350 видів товарів

Україна має намір підвищити максимальні ставки митних зборів на 350 видів товарів. Про це свідчать дані документа, позначеного грифом «секретний» і розісланого членам Світової організації торгівлі (СОТ) минулого тижня, повідомляє агентство Reuters.

Документ, який міністерства торгівлі країн-членів СОТ отримали 14 вересня, складається з 85 сторінок додатків. У ньому говориться, що Україна готова "вступити в переговори і консультації" з членами СОТ і просить відповісти до 12 грудня.



Офіційних коментарів від української влади ні в Женеві, де знаходиться штаб-квартира СОТ, ні в Києві щодо цих планів журналісти Reuters не отримали.



Як відзначає агентство, в минулому році дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України, яка є відносно новим членом СОТ, виріс більш ніж 50%, до 14 млрд доларів. У країні вже погрожували заблокувати експорт автомобілів, а прем'єр-міністр Микола Азаров у вересні минулого року заявив, що Київ збирається ініціювати перегляд умов своєї участі в СОТ.



У США це рішення України викликає «серйозну стурбованість».



Тим часом представники СОТ кажуть, що хоча це і радикальний крок, він укладається в рамки дозволеного правилами організації.



Деякі дипломати кажуть, що плани України щодо перегляду мит на багато товарів — автомобілі, вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, м'ясо, квіти, фрукти, овочі, пральні машини і навіть шприци — рівносильне відновлення переговорів за умовами членства в СОТ.



Відповідно до статті 28 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Україна повинна «платити» за підвищення тарифів зниженням мита на інші товари. Однак, враховуючи що Україна підвищує мита відразу на 350 видів товарів, їй досить складно знайти необхідне число інших областей, де тарифи можуть бути скорочені.



Стаття 28 з 1995 року застосовувалася всього 30 разів і не більше ніж на 10 груп товарів одночасно. Тому крок України можна вважати безпрецедентним.



Щонайменше 35 членів СОТ мають право вести переговори з Україною, зокрема Європейський союз, США, Японія, Південна Корея, Австралія, Канада, Бразилії, Китаю і Індія, і цей процес настільки складний, що швидше за все займе роки.



Якщо переговори не принесуть успіху, Україна зможе просто підняти тарифи в односторонньому порядку, залишивши для торгових партнерів право підвищити свої власні тарифи. Але великі торгові держави просто не зможуть цього зробити, оскільки мита діють для всіх держав. При цьому експерти вважають, що у великих країн завжди знайдеться можливість вирішити питання з Україною у політичній площині.



Водночас експерти побоюються, що крок України може спровокувати на подібні дії інші країни, які незадоволені умовами свого членства в СОТ і викликати нову хвилю протекціонізму.

Дзеркало тижня