Мешканець Київської області розсилав стероїди по Росії

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації ФМС РФ.

«Тільки за останній місяць адресант з Київської області чотири рази надсилав посилки, що містять заборонені речовини, до різних регіонів нашої країни. У двох випадках за допомогою рентгенотелевізійної установки у посилках, призначених жителям Москви, виявлено 504 пігулки білого кольору круглої форми, які були розфасовані в пластикові флакони. Експертиза встановила, що у пігулках міститься сильнодіюча речовина – оксиметолон (синтетичний анаболічний стероїд)», - зазначається у повідомленні ФМС.

Посилки з аналогічним вмістом направлялися також у міста Кіров і Бійськ. У всіх чотирьох випадках в митних деклараціях були заявлені штекери до периферійних комп'ютерних пристроїв.

За фактами незаконного переміщення сильнодіючих пігулок стосовно невстановлених осіб співробітниками Брянської митниці порушено чотири кримінальні справи за ч. 1 ст. 226.1 Кримінального кодексу РФ (незаконне переміщення через митний кордон Митного союзу сильнодіючих речовин).

В Управлінні інформації ФМС РФ також відзначили, що з початку року інспекторським складом Володарського митного поста, який здійснює митний контроль міжнародних поштових відправлень, виявлено 38 фактів контрабанди сильнодіючих речовин. Переважно, це анаболічні стероїдні препарати, які неофіційно використовуються спортсменами як допінг, а також у бодібілдингу.