ЗМІ: На утримання донецьких доріг витратять рекордні 2 мільярди

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

За даними джерела “Наших Грошей” у Міністерстві економічного розвитку, очікувана вартість закупівлі складає 2 млрд грн. Роботи фінансуватимуться з державного бюджету України.

Ця сума значно перевищує вартість аналогічних угод, які укладались цього року регіональними Службами автодоріг на утримання шляхів. Загалом Служби уклали угоди на 5,78 млрд грн., в тому числі на утримання шляхів Донецької області було виділено 350 млн грн. Таким чином кошти, які планують витратити в одній Донецькій області наступного року, дорівнюють третині від тієї суми, що виділили цьогоріч на всю Україну.

Нагадаємо, що цього року на ремонт доріг у Донецькій області обласний автодор уже за один раз виділив рекордну суму – 850 млн грн.