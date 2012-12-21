Сьогодні - найкоротший день у році

Як повідомляється у "Вільній енциклопедії", сьогодні, у день зимового сонцестояння, планета Земля отримує найменшу кількість сонячного тепла, а влада зими перемагає остаточно.

Саме з сьогоднішнього дня світловий день поступово збільшуватиметься, а у день літнього сонцестояння - 21 червня - він буде найдовшим у році.

Традиційно момент зимового сонцестояння приймається за початок астрономічної зими, а момент літнього сонцестояння - за початок астрономічного літа.

У період сонцестояння центр Сонця проходить або через найпівнічнішу точку екліптики, що має схилення +23° 27' (точка літнього сонцестояння), або через найпівденнішу її точку, що має схилення — 23° 27' (точка зимового сонцестояння).

У році два сонцестояння - зимове й літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня, і тоді спостерігається найкоротший день (і найдовша ніч), а літнє - 20 або 21 червня, і тоді спостерігається найкоротша ніч (і найдовший день). У південній півкулі на зазначені дати припадають, відповідно, літнє й зимове сонцестояння.