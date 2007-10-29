До списку ста геніїв сучасності потрапив один українець (фото)

Консалтингова компанія Synectics склала список ста геніїв, які живуть нині. Як повідомляє газета The Telegraph, перше місце списку розділили швейцарський хімік Альберт Хоффман і британський комп`ютерний геній Тім Бернерс-Лі. Хоффман, якому зараз 101 рік, відомий широкій публіці як винахідник ЛСД, а Бернерс-Лі - як один з винахідників мережі Інтернет.

Відповідно до дослідження, найбільша кількість сучасних геніїв доводиться на США - в опублікованому у понеділок списку їх 43. На другому місці британці - 24 людини.

У сотню геніїв потрапив український художник і скульптор Іван Марчук – 72 місце. До списку увійшли троє росіян, геніями визнані математик Григорій Перельман, що зайняв в рейтингу дев`яте місце, шахіст Гаррі Каспаров з 25 місцем і творець найвідомішого в світі автомата Михайло Калашников, який опинився на 83 рядку, відзначає Лента.ру.

Також в рейтингу є представники ПАР, Бразилії, Китаю, Ірану, Японії, Ірландії, Польщі, Німеччини, Канади, Філіппін, В`єтнаму, Іспанії, Голландії, Індії, Нової Зеландії, Австралії і Норвегії.

У списку геніїв значиться 15 жінок, зокрема “мама” "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг і актриса Меріл Стріп. Чимало тут і людей, причетних до поп-культури, наприклад, музиканти Пол Маккартні і Девід Боуї, режисер Квентін Тарантіно, письменник Стівен Кінг. Геніями визнані також Далай-Лама, Нельсон Мандела і Осама бін Ладен, професія якого позначена словом "ісламіст".

Рейтинг ста геніїв сучасності складений компанією Synectics на основі багатоступінчатого дослідження, що включає проведене влітку 2007 року опитування 4 тисяч британців