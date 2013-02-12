Азаров чекає позитивного результату переговорів з МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у вівторок, 12 лютого, під час зустрічі з представниками компаній, що працюють в IT-галузі.

«Сьогоднішня розмова, що відбулася з керівником місії МВФ, також налаштовує нас на позитивний результат», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що під час сьогоднішньої зустрічі з представниками місії МВФ обговорювалося широке коло питань економічного характеру.

«Тільки що завершилися у мене переговори з місією МВФ. Ми обговорили перспективи розвитку, зокрема і світової економіки, і, природно, економіки України, і дійшли, загалом, загального висновку, що необхідні дуже серйозні зусилля для того, щоб вийти на ті заплановані 3-3,5% (ВВП - УНІАН), а може й трохи більше, темпів економічного розвитку», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 29 січня, завершила переговори з представниками органів влади в Україні та продовжить вивчати питання про можливість надання Україні кредиту.

Як повідомив журналістам 12 лютого прес-секретар прем'єр-міністра України М.Азарова Віталій Лук’яненко, сьогодні прем'єр-міністр провів зустріч з представниками місії, які відзначили прогрес у переговорному процесі.

“Представники місії відзначили помітний прогрес в обговоренні питань. Зараз місія у Вашингтоні продовжить роботу на технічному рівні й готуватиме наступний раунд переговорів”, - сказав В.Лук’яненко.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

На початку лютого перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов повідомив, що Україні, можливо, вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом про одержання нового кредиту вже до березня.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою чекає одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Літом 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.