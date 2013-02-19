Метеорит в Челябінську українців не зачепив

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Ніякої інформації про те, що якимось чином постраждали громадяни України до МЗС не надходило”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого, за даними обсерваторії Єкатеринбурга, о 7.23 за московським часом над територією Челябінської області сталося обвалення уламків метеорита. За останніми даними, по медичну допомогу звернулися близько півтори тисячі громадян, що постраждали від падіння уламків космічного об’єкта.