Суд порушив справу про банкрутство «Чорноморнафтогазу»

Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрресурскомплект» звернулося до Господарського суду Автономної Республіки Крим із заявою про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» як нездатного своєчасно виконувати свої зобов'язання перед кредитором у розмірі 662,735 тис. грн», - сказано в ухвалі.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 17 січня 2013 року порушено провадження у справі.

Розгляд справи призначено на 26 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці й видобуванні нафти та газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».