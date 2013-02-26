Експерт: ЄС може прийняти сторону України в газовому конфлікті з Росією

Про це заявив директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Після зустрічі в Брюсселі пішов такий сигнал від Європи, що,« так ми чекаємо наступного разу, листопада, і у випадку, якщо ви виконаєте наше домашнє завдання, яке має на увазі в першу чергу структурні реформи, ми підпишемо Угоду про Асоціацію ». В цілому, ці слова дають грунт для оптимізму ", - говорить експерт.

Свідченням цього, за його словами, є той факт, що Європа на реалізацію реформ в рамках фінансової допомоги надала Україні понад 610 мільйонів євро. «Щодо цих 610 мільйонів євро (що в еквіваленті майже 800 мільйонів доларів), то це досить велика сума. Але не потрібно забувати, що вона не остаточна. ЄС ще в стані і вже висловлює готовність виділяти кошти в рамках технічної допомоги. Вони підуть на підготовку реформ, зокрема, державного управління, судової системи, боротьбу з корупцією. Це говорить про те, що ЄС сам зацікавлений у якнайшвидшому підписанні угоди », - переконаний Устенко.

Експерт нагадує, що подібним шляхом на шляху євроінтеграції свого часу йшли Болгарія, Румунія. Ці країни, не будучи в складі ЄС, отримували багатомільярдні суми на реформи. Зараз, за ​​його словами, в подібному становищі Хорватія та Україна. Разом з цим, Устенко називає перемогою української дипломатії той факт, що Європа після довгих років мовчання навколо газового конфлікту України та Росії, сьогодні висловлює свою позицію з цього питання. «Це дуже непросте питання для ЄС, він, незважаючи на те, що є прихильником рівності, демократії, думав у цьому питанні в першу чергу про себе. Будь-які коментарі в газовому конфлікті України і Росії їм було складно робити, так як сам залежить від Газпрому, вони дистанціювалися. Зараз на тлі поліпшення «погоди» між Україною та ЄС, а також наполегливістю наших дипломатів у тому, що Європа повинна визначитися в даній ситуації, прийняти чітку артикульовану позицію. Схоже, що європейці потихеньку і в питанні ціни на газ для України, і в ситуації з тристороннім консорціумом починають давати конкретні відповіді », - додає експерт.

Устенко також зауважив, що вітчизняним дипломатам вдалося переконати європейських колег спочатку підписати Угоду про вільну торгівлю, а потім договір про Асоціацію. Раніше, за його словами, ЄС виступав за прийняття цих документів у пакеті.

Нагадаємо, у Брюсселі за участі президента України Віктора Януковича, голови Європейської ради Германа Ван Ромпея та голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу відбувся саміт Україна-ЄС. За підсумками переговорів сторони прийняли спільну заяву, що складається з 16 актуальних питань українсько-європейських відносин. В рамках саміту сторони підписали угоди про виділення Києву макрофінансової допомоги в розмірі 610 млн євро. Саміту Україна-ЄС у 2011 році, якщо можливо, до саміту Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді 2013 року.