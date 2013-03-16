Через негоду обмежено рух на автодорогах у п'яти областях України

У зв’язку зі складними погодними умовами рух на автомобільних дорогах державного користування в західному регіоні держави обмежено, повідомляє прес-служба МВС України.

Так, в Івано-Франківській області введено обмеження на рух транзитного вантажного транспорту на ділянках автомобільних доріг: М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, км 44+230 — 76+302; Н-09 Мукачеве-Львів, км 249+000 — 388+396; Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига, км 18+330 — 129+000; Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль, км 0+000 — 30+740.

Закрито рух транспортних засобів на ділянках автомобільної дороги: -Р-24 Татарів-Коломия-Борщів-Кам'янець-Подільський, км 131+100 -км 145+100 та км 148+000 - км 149+050.

В напрямку м. Чернівці об'їзд організовано по Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига (через Коломию, Снятин), в напрямку м. Тернополя об'їзд організовано по Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль.

У Тернопільській області ускладнено рух вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення внаслідок інтенсивних опадів та сильного вітру утворились снігові замети на автомобільних дорогах Т 20-13 Почаїв-Зборів (км 10-20, 22-25, 45-46), Р-41 Обхід м. Тернополя км 23-26 та Р-32 Кременець-Біла Церква-Ржищів км 15-20.

Наразі на вказаних ділянках автомобільних доріг припинено (закрито) рух транспортних засобів.

У Волинській області у зв'язку з інтенсивними опадами та посиленням вітру, що призводить до утворення снігових переметів, утруднено рух транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне (в межах населених пунктів Торчин і Войница) та місцевими дорогами (Луцького, Ківерцівського, Локачинського, Горохівського, Іваничівського районів). Введено тимчасове обмеження руху вантажного транспорту в межах Волинської області на автомобільній дорозі Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Жовква.

У Львівській області через інтенсивні снігові опади виникли перешкоди для руху автотранспорту на усій вулично-дорожній мережі. Внаслідок негоди, на окремих ділянках автодоріг області рух автотранспорту заблокований.

У Рівненській області ускладнено рух транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ-Чоп з 356 км по 360 км поблизу населеного пункту с. Крилів, Лубенського р-ну (утворився затор з транспортних засобів протяжністю до 5 км).

До забезпечення безпеки дорожнього руху та надання допомоги його учасникам було залучено 1445 працівників ДАІ.