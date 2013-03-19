У ВР ініціюють екодоплату жителям забруднених територій

«Держава повинна виплачувати українцям екологічну компенсацію», - вважає народний депутат України, представник Сумщини, Ігор Молоток, коментуючи власний законопроект №2514 щодо встановлення екологічних доплат для мешканців промислово забруднених територій, днями зареєстрований у Верховній Раді.

«Стаття 50 Конституції, затверджує право людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Відтак, якщо держава не може забезпечити українцям здорове довкілля, вона повинна виплачувати людям грошову компенсацію. Саме тому я ініціював законопроект, відповідно до якого українцям, які постійно проживають на промислово забруднених територіях, таких як Шостка, Кіровоград, Жовті Води та інші, держава виплачуватиме щомісячну матеріальну допомогу у розмірі двадцяти п'яти відсотків від встановленого законодавством прожиткового мінімуму", - заявив Ігор Молоток.

Крім того, цей законопроект передбачає введення в дію системної програми відновлення навколишнього середовища, зокрема і шляхом подвійного податку на прибуток з підприємств, які до 2019 р. не перейдуть на сучасні екологічні стандарти і технології, та продовжуватимуть забруднювати навколишнє середовище.