Кіпрські вкладники можуть втратити від 30 до 60% суми депозиту

Податок на депозити понад 100 тисяч євро в найбільшому банку Кіпру Bank of Cyprus становитиме до 30%, повідомляє Кіпрське агентство новин з посиланням на джерела в уряді за підсумками екстреного засідання Єврогрупи. "Стрижка" не торкнеться депозити на суму менше 100 тисяч євро, які гарантовані відповідно до європейського законодавства, повідомляє РІА Новости.

Також стало відомо, що незастраховані депозити обсягом понад 100 тисяч євро у другому найбільшому банку Кіпру Laiki bank, який буде розділений в рамках антикризових заходів, будуть заморожені на період реструктуризації та ліквідації кредитного інституту, яка може зайняти роки, розповів РІА Новости співрозмовник ЄС, знайомий із ситуацією.

"Вони будуть заморожені. Втрати по них можуть скласти мінімум 60%", - сказав він. Заморожені, крім незастрахованих депозитів, будуть і кошти власників його облігацій. Єврогрупа в ніч на понеділок погодила основні елементи програми фінансової підтримки Кіпру.

Вона передбачає, що Laiki буде розділений на "хороший" і "поганий" банки з подальшою ліквідацією останнього. Хороші активи Laiki перейдуть найбільшому, також проблемному, банкові країни Bank of Cyprus (BoC), який буде збережений. Часткових втрат можуть зазнати власники депозитів BoC в розмірі понад 100 тисяч євро. "Тільки незахищені депозити в BoC залишаться замороженими до завершення рекапіталізації і також можуть згодом принести належний внесок (в підтримку банку - ред.)", - йдеться в заяві Єврогрупи.