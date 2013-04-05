Злочинці друкували гривні на струйнику і платили таксистам

Як повідомила УНІАН працівник сектору громадських зв'язків УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, першого зловмисника міліція затримала раніше — у лютому цього року, а особу другого довго не могли встановити. Зараз встановлено особу ще одного фальшивомонетника – 22-річного жителя Бердичева. Наразі йому також офіційно оголошено про підозру про причетність до кримінального правопорушення.

"У лютому поточного року житомирська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом збуту підроблених українських гривень, що мало місце в Бердичеві. Особу однієї людини, причетної до кримінального правопорушення, було встановлено відразу. Нині міліція офіційно оголосила про підозру до виготовлення фальшивих грошей його товаришеві", - уточнила О. Номерчук.

Коли продавець одного з продовольчих кіосків Бердичева звернулася до міліції з повідомленням про те, що за продукти розрахувалися підробленою купюрою в 50 гривень, міліція оперативно затримала підозрюваного. Ним виявився 26-річний житель Бердичева. При зовнішньому огляді в кишені його куртки правоохоронці виявили і вилучили купюру номіналом 200 гривень з явними ознаками підробки.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Вилучені грошові купюри були направлені на експертизу. Експерти підтвердили, що гроші були виготовлені за допомогою струменевого принтера.

У ході подальшого розслідування підозрюваний, у якого вилучили фальшиві гроші, зізнався, що безпосередньо причетний до їх виготовлення.

На сьогоднішній день міліція встановила кілька фактів збуту підроблених грошей обома підозрюваними. За їх словами, вони довгий час друкували купюри номіналом 50, 100 і 200 гривень на струменевому принтері. Згодом зловмисники навмисно використовували їх при розрахунках із таксистами, вуличними торговцями, і в окремих торгових точках. Аби очевидні ознаки фальшивки не можна було розглянути відразу, усі вони збувалися у темний час доби.

Відповідно до ч.2 ст.199 (Виготовлення з метою збуту або збут підроблених грошей, вчинені повторно) Кримінального кодексу України, обом фальшивомонетникам загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років. Точна кількість фальшивок зараз встановлюється.