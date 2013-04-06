У Тернополі невдоволені водії влаштували «похорон колеса»

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів заходу, у такий спосіб вони вирішили висловити протест проти незадовільного стану доріг у місті.

Участь в акції взяли близько 80 автомобілів. На задньому склі у них були розміщені наклейки з написами «Податки є – доріг немає», «YAHOOєю з наших доріг».

Спочатку учасники акції проїхалися колоною із масиву Дружба до центрального Театрального майдану, звідки під траурну музику принесли символічні труни до облавтодору, мерії та облдержадміністрації. Під стінами кожної з цих установ вони залишили труни – чорний піддон з порізаним об гострі краї ям колесом та зігнутим диском, з поховальним вінком і квітами. При цьому щоразу зачитували свої звернення із вимогами розпочати ремонт доріг та проводити його якісно, а не в такий спосіб, щоб кожної весни дороги знову вкривали численні ями.

«Через поганий стан доріг усі водії несуть значні витрати на ремонт. Дорожники та влада з екранів телевізорів розповідають, як вони стараються для наших доріг, але у місті та за його межами їздити неможливо. Ця акція є попереджувальною», – зазначив під час виступу представник організації автомобілістів «Смотра-Тернопіль» Віталій Динда.

Учасники акції також вимагають в облавтодору прозвітувати про надходження коштів та їх використання за останні два роки.

Заступник начальника облавтодору Петро Вільчинський, який вийшов до учасників процесії, запевнив, що ремонт доріг розпочнеться уже незабаром.

«Наразі нам заважають погодні умови. Якщо ми асфальтуватимемо в дощ і коли все в болоті, то ви це знімете і покажете на всю Україну. Якщо не асфальтуємо, то ви влаштували акцію і все одно покажете. Ми ж наразі просто заручники ситуації», – зазначив П. Вільчинський.

Акцію з похороном колеса у Тернополі влаштували кілька організацій автомобілістів.