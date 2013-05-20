Аферисти з України «розводили» білорусів за сценарієм «загублений гаманець»

Про це УНІАН повідомили в управлінні кримінального розшуку ГУВС Мінського міськвиконкому.

«Наприкінці минулого тижня за три дні було зафіксовано сім однотипних випадків шахрайства стосовно жінок 45-60 років: два – в Гомелі, два – в Жлобині, три – в Мінську. В злочинах підозрюються громадяни України, які два роки тому вже здійснювали в білоруській столиці подібні афери», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в повідомленні, в усіх випадках злочинець підходив до жертви, демонстрував гаманець із грошима всередині, стверджував, що це загубив молодий чоловік, який пробігав мимо, і пропонував розділити гроші. В момент розмови до них підходив другий злочинець і стверджував, що йому вказали на них, як на осіб, що знайшли загублені ним гроші – близько 2 тис. доларів. Перший злочинець заперечував факт знахідки. Другий просив почекати якийсь час. У цей момент перший злочинець передавав гаманець потерпілій, просив зачекати, поки він у всьому розбереться, при цьому вимагав дати йому як заставу вироби із золота та інші цінні речі. Після цього зловмисники зникали. В гаманці замість грошей потерпілі знаходили фрагменти газети.

«У нас є відомості, що вказують на причетність до шахрайства трьох громадян України, які пересуваються територією Білорусі на автомашині «Шкода» з українськими номерами», - зазначили в управлінні кримінального розшуку ГУВС Мінміськвиконкому.