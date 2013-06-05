ДТП у Криму: травмовані водій і 8 пасажирів автобуса (фото)

Про це повідомляє департамент ДАІ МВС України.

ДТП сталося на 677 кілометрі автодороги Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта.

За попередніми даними, водій автобуса не вибрав безпечну швидкість і дистанцію та зіткнувся з автомобілем "ГАЗ-5201".

"Внаслідок ДТП водій та восьмеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Зараз триває розслідування ДТП", - йдеться в повідомленні.