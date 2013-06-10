Туристам у Керчі вже показують «кримську Атлантиду» (відео)

Акра існувала з 6 століття до нашої ери і до 4 століття нашої. Затоплення міста сталося через підняття рівня світового океану. Фахівці запевняють - подібного пам'ятника в Чорному морі немає, повідомляє ТСН.

Там збереглися оборонні стіни завширшки два метри та залишки античних будинків. Серед знахідок – монети, амфори, наконечники стріл.

Проте всі таємниці стародавнього міста ще не розкрито, бо до дна археологи ще не дісталися. "Це одне з найбільш маловивчених міст, яке входило до складу Боспорської держави. Його виявили випадково. Лише в 1982 році місцевий школяр, прогулюючись цією піщаною косою, виявив понад 150 античних монет", - каже керівник експедиції Віктор Вахонеєв.

"Потім виявилося, що це розмиті шари культурні античного міста. І з 1981 року тут почала працювати перша підводна археологічна експедиція", - додав Вахонеєв.