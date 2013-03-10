У Криму туристам покажуть затоплене місто Акра

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства курортів і туризму Криму, Акра існувала приблизно з кінця VI століття до н.е до початку IV століття н.е. Причиною загибелі міста стали підняття рівня світового океану і рух літосферних плит.

До сьогоднішніх днів збереглися оборонні стіни завтовшки в два метри і залишки античних будинків. «Місто має площу чотири гектари - не дуже великий населений пункт, але те, що там були оборонні стіни, свідчить: він був самодостатнім торговим центром Боспорського царства», - розповіли в міністерстві.

Екскурсії Акрою проведуть для туристів під час роботи там археологічної експедиції. «У цей час (у червні) море найтепліше і найчистіше. Археологи покажуть знахідки і дадуть максимум інформації про місто», - повідомили в Мінкурортів.