На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 15-річний хлопець.

Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора в селі Шипівці Заліщицького району.

На тему: На Миколаївщині блискавка вдарила у двох дорослих і двох дітей

За даними рятувальників, блискавка уразила хлопців, які пасли худобу поблизу села. Один з них загинув одразу, іншого, 14-річного хлопця доставили в районну лікарню.