На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 15-річний хлопець
13:39, 16 червня 2013Суспільство
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На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 15-річний хлопець.
Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора в селі Шипівці Заліщицького району.
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За даними рятувальників, блискавка уразила хлопців, які пасли худобу поблизу села. Один з них загинув одразу, іншого, 14-річного хлопця доставили в районну лікарню.
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