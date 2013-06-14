На Миколаївщині блискавка вдарила у двох дорослих і двох дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це сталося у селі Кам’яний міст Первомайського району.

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Постраждалих госпіталізовано до Первомайської центральної районної лікарні.