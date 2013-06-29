Блискавка вбила жінку за обіднім столом
13:09, 29 червня 2013Суспільство
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Ураження блискавкою сталося під час вечері за одним столом у дворі під відкритим небом.
Блискавка влучила в двох жінок
У Вінницькій області блискавка вбила жінку.
На тему: На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 15-річний хлопець
Як повідомляє Управління ДСНС України у Вінницькій області, 28 червня о 21.45 немирівським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Гунька під час грози блискавка влучила у двох місцевих жительок, 1968 та 1959 років народження.
45-річну жінку автомобілем швидкої медичної допомоги у стані середньої важкості було доставлено до Немирівської центральної районної лікарні. Її 54-річна односельчанка загинула.
За попередньою інформацією, ураження блискавкою сталося під час вечері за одним столом у дворі під відкритим небом.
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