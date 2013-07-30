Україна заявила про порушення Росією принципів СОТ

19:38, 30 липня 2013
Суспільство
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Україна на консультаціях ЄС і РФ заявила про порушення Росією принципів СОТ при введенні утилізаційного збору.

сот / Фото : alarabiya.net

Україна в ході консультації між Європейським Союзом і Росією, які пройшли 29-30 липня в Єврокомісії в Брюсселі, заявила про порушення РФ базового принципу СОТ - забезпечення недискримінаційного характеру торгівлі, а також положень угод про вільну торгівлю - при введенні утилізаційного збору на автомобілі.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

«У ході консультацій Україна представила своє бачення ситуації, підкреслюючи порушення Росією базового принципу СОТ - забезпечення недискримінаційного характеру торгівлі, а також недотримання положень відповідних угод про вільну торгівлю, наполягаючи на скасуванні заходів», йдеться в повідомленні.

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