Україна приєдналася до торгового спору ЄС і Росії

Україна приєдналася до консультацій, які ініціював Європейський Союз у рамках СОТ з питання запровадження Російською Федерацією утилізаційного збору на автомобілі.

Про це УНІАН повідомило джерело, інформоване про дії України в рамках СОТ.

«Ми направили у СОТ заявку про приєднання як третя сторона до розгляду питання про утилізаційний збір, що діє в Російській Федерації, який ініціював Європейський Союз», - сказало джерело.

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Воно зазначило, що заявку на приєднання до консультацій у СОТ подало Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Європейський Союз звернувся до секретаріату Світової організації торгівлі з вимогою почати консультації з Російською Федерацією з питання застосування утилізаційного збору, застосовуваного при продажі автомобілів.

24 липня до секретаріату СОТ із проханням про проведення консультацій із Росією з приводу дії в РФ утилізаційного збору на автомобілі звернулася також Японія.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. У відповідь, 4 липня 2013 року Верховна Рада прийняла закон про введення утилізаційного збору на автомобілі, проте документ поки не підписано Президентом України.