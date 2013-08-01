У Польщі знову затримали українців на крадених автомобілях

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського прикордонного відомства.

Українці намагалися перетнути кордон у пункті пропуску "Медика-Шегині" (Львівська область). Громадян та автобуси передано працівникам поліції в Медиці.

Вона також зауважила, що в цьому ж пункті пропуску також затримано 56-річного громадянин Росії, який намагався вивезти викрадений у Чехії автомобіль Volkswagen T4 2003 року випуску вартістю 8 тис. доларів. Його також передано поліції.

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька спроб вивезти за східний кордон викрадені в Європейському Союзі автомобілі - переважно найвідоміших марок вартістю 50-65 тис. доларів кожен.

Нещодавно також зафіксовані випадки перевезення викрадених вантажних автомобілів, зокрема, на початку липня затримано українців на двох крадених вантажівках DAF з причепами вартістю 150 тис. доларів.

Українців та громадян інших держав - у більшості випадків Росії, Білорусі, Литви - затримували також за перевезення викрадених мотоциклів.

Поліція зазначає, що затриманих у таких випадках людей можуть одразу відпустити, бо нерідко вони можуть бути жертвами недобросовісних продавців, а не злодіями.