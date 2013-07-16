У Польщі затримали українців на крадених «Мерседесах»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської прикордонної служби.

Українців віком 23 і 36 років затримали у пункті пропуску "Корчова - Краківець" (Львівська область) під час перевірки документів.

Один з них мав дозвіл на постійне прожиття в Іспанії, де й було викрадено автомобіль.

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«Мерседеси» та їхніх водіїв передано працівникам поліції у Радимно, які далі будуть вести цю справу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня польські прикордонники заявили про затримання двох українців, які намагалися вивезти з території Євросоюзу через Польщу дві викрадені в Іспанії вантажівки вартістю понад 150 тис. доларів.

З початку року польські прикордонники повідомляли про кілька спроб вивезти за східний кордон викрадені у Європейському Союзі автомобілі відомих марок вартістю 50-65 тис. доларів кожен.

Крім того, прикордонники повідомляли про виявлені спроби перевезення крадених мотоциклів, які перевозилися, зокрема, в Україну в розібраному вигляді партіями по кілька штук вартістю 45-70 тис. доларів.

Поліція зазначає, що затриманих у таких випадках людей можуть одразу відпустити, бо нерідко вони можуть бути жертвами недобросовісних продавців, а не злодіями.