У Польщі затримали українців на крадених «Мерседесах»
Працівники Польської прикордонної служби затримали двох громадян України, які намагалися виїхати із Польщі на крадених автомобілях "Мерседес" вартістю понад 20 тис. доларів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської прикордонної служби.
Українців віком 23 і 36 років затримали у пункті пропуску "Корчова - Краківець" (Львівська область) під час перевірки документів.
Один з них мав дозвіл на постійне прожиття в Іспанії, де й було викрадено автомобіль.
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«Мерседеси» та їхніх водіїв передано працівникам поліції у Радимно, які далі будуть вести цю справу», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня польські прикордонники заявили про затримання двох українців, які намагалися вивезти з території Євросоюзу через Польщу дві викрадені в Іспанії вантажівки вартістю понад 150 тис. доларів.
З початку року польські прикордонники повідомляли про кілька спроб вивезти за східний кордон викрадені у Європейському Союзі автомобілі відомих марок вартістю 50-65 тис. доларів кожен.
Крім того, прикордонники повідомляли про виявлені спроби перевезення крадених мотоциклів, які перевозилися, зокрема, в Україну в розібраному вигляді партіями по кілька штук вартістю 45-70 тис. доларів.
Поліція зазначає, що затриманих у таких випадках людей можуть одразу відпустити, бо нерідко вони можуть бути жертвами недобросовісних продавців, а не злодіями.