На Прикарпатті масове отруєння на весіллі: десятки людей - в лікарні

Про це повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області.

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Згідно з даними прокуратури, сьогодні вранці, 5 липня, до Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 33 осіб з харчовим отруєнням, у тому числі двох неповнолітніх дітей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Тлумацького району.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в місті Тлумач Івано-Франківської області під час святкування 5 липня вночі весілля у ресторані отруїлася 31 людина, у тому числі двоє дітей. З харчовим отруєнням їх госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні.