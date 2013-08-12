До 29 зросла кількість осіб, які отруїлись на весіллі

Як повідомили УНІАН у Ружинській центральній районній лікарні, станом на 15.00 12 серпня у лікарню звернулось 33 особи, четверо з них від госпіталізації відмовились і знаходяться на амбулаторному лікуванні; госпіталізовано 29 осіб, з них шестеро дітей, наймолодшому з яких – 2,5 роки, решта – підлітки 15-16 років.

В усіх госпіталізованих симптоми однакові - температура до 40°C, головний біль, біль у попереку, діарея.

Медики стверджують, що діагноз хворих – харчове отруєння, стан середньої важкості, загрози життю немає.

У місці спалаху інфекції працюють спеціалісти санепідслужби, які мають встановити джерело зараження.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, міліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил боротьби з епідеміями у Ружинському районі.

Інформацію про подію за результатами проведеної перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визначено попередню правову кваліфікацію згідно зі ст.325 ККУ (порушення правил боротьби з епідеміями).

Наразі призначено низку експертиз, направлених на встановлення причин, що призвели до масового отруєння людей.

Відповідно до чинного законодавства, згадане порушення карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або ж обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, вночі 12 серпня із с. Немирівці Ружинського району Житомирської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 17 осіб, у тому числі дитину 2011 р.н.

Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування. Всього на святі було близько 200 осіб.

Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.