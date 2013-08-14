Тридцятьох постраждалих на Стиролі досі не можуть виписати із лікарень

На даний час у лікарнях Донецька перебуває 30 постраждалих від викиду аміаку на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол», із них 2 людей – в реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, станом на сьогодні, 14 серпня, в реанімації Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня лікарня ім. Калініна) залишаються двоє постраждалих у результаті аварії, а 5 чоловік на цьому тижні були виписані з реанімації й переведені до Донецької обласної лікарні професійних захворювань. Таким чином, зараз в обласній лікарні профзахворювань проходять лікування 28 чоловік.

«Життю цих пацієнтів нічого не загрожує, хворі забезпечені всім необхідним», - запевнили в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку.

Внаслідок аварії 6 серпня загинули 5 працівників цеху, 8 серпня помер у лікарні ще один постраждалий. У першу добу були госпіталізовані з опіками і отруєнням 24 людини, потім за лікарською допомогою звернулися ще кілька працівників «Стиролу», які постраждали під час аварії.