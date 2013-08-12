30 працівників «Стиролу» ще у лікарнях, восьмеро з них - у реанімації

Наразі в лікарнях Донецька знаходяться 30 постраждалих від викиду аміаку на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол», із них 8 осіб – у реанімації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький.

За його словами, із 30 постраждалих, 22 - знаходяться в Донецькій обласній лікарні профзахворювань, а 8 - у реанімаційному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня лікарня ім. Калініна).

Губернатор нагадав, що Президент України Віктор Янукович узяв під жорсткий контроль ситуацію на ПАТ «Концерн «Стирол».

«Всі виплати сім'ям загиблих і постраждалих нараховані й будуть виплачені в повному обсязі», - сказав Шишацький.

При цьому він додав: «Я зустрічався з сім'ями загиблих минулого тижня. Вони озвучили питання соціально-побутового характеру. Всі вони будуть вирішені. Регіональна влада також контролює, щоб постраждали було надано всю необхідну медичну й матеріальну допомогу».

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку.

Під час аварії 6 серпня загинули 5 працівників цеху, 8 серпня помер у лікарні ще один постраждалий. У першу добу були госпіталізовані з опіками й отруєнням 24 особи, потім за лікарською допомогою звернулися ще кілька працівників «Стиролу», які постраждали під час аварії.