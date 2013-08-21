Експерти очікують на значні збитки аграріїв попри рекордний урожай

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник президента Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак.

За прогнозом аграрних аналітиків, валовий збір урожаю в Україні в поточному році становитиме рекордні для останніх років 57,1 млн. тонн, що на 11 млн. тонн перевищить показники минулого року.

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков повідомив, що середня врожайність пшениці в країні нинішнім літом становила 35 ц/га. При такому показнику врожайності, за його словами, рентабельність сільгоспвиробників дорівнює нулю.

У свою чергу виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу Олександр Вержиховський зазначив, що ячмінь і кукурудза цього року матимуть загальний негативний показник рентабельності на рівні 50%, а ріпак – близько 15%.

За оцінкою експертів, минулого місяця рівень цін на пшеницю в Україні був на 15-20% нижчий за показник липня 2012 року, а за перші дві декади серпня цей розрив досяг 26-27%.

При цьому рекордні збитки очікуються на півдні і сході України, де врожайність нижча 25 ц/га.

“Наші розрахунки свідчать про те, що навіть при врожайності 3,5 тонни з гектара, реалізовуючи пшеницю за цінами серпня, господарства України одержать збитки на рівні 10%. Зокрема, господарства Криму, Луганської, Херсонської областей одержать збитковість на рівні 33-61%», - сказав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з очікуваннями великого урожаю як у світі, так і в Україні з початку надходження зерна нового урожаю в країні спостерігається тенденція до зниження цін на зернові.

За прогнозами Мінагропроду, урожай пшениці в Україні в 2013 році може становити 21,5 млн. тонн, кукурудза – 25 млн. тонн, жита – 700 тис. тонн. При цьому валовий збір зерна може досягти рекордних для країни 57,1 млн. тонн проти 46,2 млн. тонн у 2012 році. Прогноз експорту зерна в 2013/1014 МР становить 28 млн. тонн.