ЗМІ: У Львові вбили власника однієї з найбільших ІТ-компаній Nravo

10:36, 28 серпня 2013
Суспільство
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У Львові вбито 34-річного власника IТ-компанії Nravo Романа Нікіту.

Нраво розробляє мобільні ігри / Фото: nravo.com

Як пише газета Вести, “йому завдали 10 ножових поранень у під'їзді власного будинку, відкрито кримінальну справу”.

В.о. голови прес-служби львівської міліції Людмила Дьячик сказала: "Ножа на місці злочину не було, поки що нікого не затримано. Убитий був прописаний у Києві, але жив у Львові. Його речі і гроші не зникли".

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Nravo займалася створенням онлайн-ігр для мобільних телефонів. За версією Forbes, це одна з найбільших в Україні IT-фірм з офісами у Львові, Києві, Москві, Варшаві й Чикаго.

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