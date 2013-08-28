ЗМІ: У Львові вбили власника однієї з найбільших ІТ-компаній Nravo
10:36, 28 серпня 2013Суспільство
3986 0
У Львові вбито 34-річного власника IТ-компанії Nravo Романа Нікіту.
Нраво розробляє мобільні ігри / Фото: nravo.com
Як пише газета Вести, “йому завдали 10 ножових поранень у під'їзді власного будинку, відкрито кримінальну справу”.
В.о. голови прес-служби львівської міліції Людмила Дьячик сказала: "Ножа на місці злочину не було, поки що нікого не затримано. Убитий був прописаний у Києві, але жив у Львові. Його речі і гроші не зникли".
На тему: Вбили відому українську біатлоністку
Nravo займалася створенням онлайн-ігр для мобільних телефонів. За версією Forbes, це одна з найбільших в Україні IT-фірм з офісами у Львові, Києві, Москві, Варшаві й Чикаго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter