ЗМІ: У Львові вбили власника однієї з найбільших ІТ-компаній Nravo

Як пише газета Вести, “йому завдали 10 ножових поранень у під'їзді власного будинку, відкрито кримінальну справу”.

В.о. голови прес-служби львівської міліції Людмила Дьячик сказала: "Ножа на місці злочину не було, поки що нікого не затримано. Убитий був прописаний у Києві, але жив у Львові. Його речі і гроші не зникли".

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