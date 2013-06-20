Вбили відому українську біатлоністку

У місті Глухів Сумської області вбито відому біатлоністку 28-річну Олену Демиденко.

Про це УНІАН повідомила начальник сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова.

За її інформацією, трагедія сталася в ніч на 18 червня: близько 6 години ранку до міліції зателефонувала жінка й повідомила, що на порозі сусідського будинку вона виявила труп молодої жінки.

Співробітники міліції, які прибули на місце пригоди, встановили особу убитої. Нею виявилася майстер спорту з біатлону, екс-тренер Глухівської ДЮСШ, дворазовий призер Чемпіонату світу з літнього біатлону Олена Демиденко.

Як виявилось, напередодні, 17 червня, вона відзначала свій день народження, а вже вранці сусідка й виявила тіло з численними колото-різаними ранами.

За даними Біганової, до вбивства може бути причетний співмешканець спортсменки, 1985 року народження, в якого в минулому вже була судимість за вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження, проте є підозра, що чоловік встиг перетнути кордон із Росією.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).