Азаров доручив розробити механізми взаємодії з Митним союзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

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«Я доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству доходів і зборів, Міністерству закордонних справ під головуванням віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка розробити практичний алгоритм і механізм взаємодії з Митним союзом і надалі - з Євразійським економічним союзом, в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом», - сказав Азаров.

Він зазначив, що ці тактичні кроки обговорюватимуться з російськими партнерами.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов заявив, що Росія може застосувати до України спеціальні механізми митного контролю і низку інших заходів, якщо Київ підпише Угоду про асоційоване членство в Євросоюзі.

Радник російського Президента Сергій Глазьєв раніше заявив, що Росія може поставити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС.

5 липня прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю французькому виданню «Le nouvel Economiste» заявив, що інтеграційний процес України з Європейським Союзом може і повинен відбуватися одночасно з розвитком стратегічного партнерства з Росією та іншими членами Митного союзу.

Довідка УНІАН. 28-29 листопада цього року у Вільнюсі відбудеться саміт «Східного партнерства». На саміті Україна і Євросоюз можуть підписати Угоду про асоціацію за умови виконання офіційним Києвом трьох умов: реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя і продовження реформ у рамках виконання Порядку денного асоціації.