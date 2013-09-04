П’яний росіянин на яхті два дні не давав спокою польським прикордонникам

Як повідомили УНІАН у прес-служба прикордонників, у першому випадку 36-річний чоловік мав 2,7 проміле алкоголю в крові, а в другому - 2 проміле.

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Вперше прикордонники звернули увагу на чоловіка, коли він "припаркував" яхту у центрі водного шляху на річці Шкарпава, а вдруге, коли він намагався зайти у порт у Фромборку на Балтійському морі.

"Тепер капітан буде відповідати за злочин. Його передано до поліції з Бранєва, яка веде цю справу. Чоловіку загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі до 2 років", - відзначили у прес-службі.

Прикордонники зауважили, що з початку травня морський відділ прикордонної служби виявив близько 20 випадків керування водними транспортними засобами під впливом алкоголю.

"Нещодавно п'яний капітан моторного човна врізався в пристань, де було пришвартоване судно прикордонної служби. Його одразу затримали. Виявилося, що 55-річний чоловік мав більше 1 проміле алкоголю в крові. На питання, чому він плив поза водним шляхом, відповів, що "він хотів помахати рукою прикордонникам", - відзначили в прес-службі.