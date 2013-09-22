Екологи Севастополя хочуть заборонити видобуток піску в Чорному морі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому тексті-зверненні голови Ради громадських екологічних організацій міста Маргарити Литвиненко.

У документі наголошується, що Севастопольська міська рада на підтримку місцевих громадських екологічних організацій звернулася до уряду України і Верховної Ради з пропозицією «розробити і прийняти нормативні документи про заборону видобутку піску в акваторії Чорного моря держави Україна, а також вжити всіх можливих заходів по фактичному припиненню діяльності його видобутку.

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За словами Литвиненко, екологічна громадськість і жителі Севастополя неодноразово висловлювали свою крайню стурбованість ситуацією, пов`язаною з протиправним інтенсивним видобутком морського піску, яку веде ТОВ «Суеста» та інші господарюючі суб`єкти в акваторії Севастополя в районі заповідного природного аквального комплексу «Мис Фіолент».

«На жаль, високий рівень корупції і беззаконня в Україні, про яке говорить, зокрема, Президент України, не дозволяє власними силами впоратися з проблемою припинення видобутку піску, а фактично - грабунку природних багатств. Тому ми звертаємося до міжнародного співтовариства. Крим – це не тільки територія України, це - природна скарбниця міжнародного значення», - зазначається у зверненні.

Громадський діяч-еколог також просить міжнародні організації ініціювати створення комісії з розслідування фактів протиправного видобутку піску в акваторії Севастополя і нанесення непоправного збитку довкіллю.

Наразі ТОВ «Суеста», не зважаючи на рішення Севастопольської міської Ради № 3692 від 12.09.2012 р. про заборону видобутку піску в Севастопольській частині акваторії Чорного моря всім господарюючим суб`єктам, «варварським способом здійснює його видобуток в Севастопольській частині акваторії Чорного моря». Севастопольською прокуратурою за цими фактами порушені кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня прокурор Севастополя Ігор Пілат підписав позов до окружного адміністративного суду міста Києва про визнання недійсним спеціального дозволу на користування надрами і наказу, виданого Державною службою геології і надр України, згідно з яким ТОВ «Суеста» має право на здійснення господарської діяльності по видобутку корисних копалин (піску) з родовища «Севастопольське-1» (прибережна частина Севастопольської зони акваторії Чорного моря, на південь від Севастополя).

Для забезпечення адміністративного позову на час його розгляду прокурор просить суд припинити дію спірних документів.

За даними прокуратури, вказаний наказ і дозвіл видано ТОВ «Суеста» з порушенням вимог законодавства.

У жовтні 2012 року прокуратура Севастополя порушувала кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах компанією «Суеста».

11 грудня 2012 року наказом голови Держслужби геології і надр України було анулювано дію спеціального дозволу ТОВ «Суеста» на користування надрами (видобуток піску) в прибережній частині Севастопольської зони акваторії Чорного моря. Проте ТОВ «Суеста» продовжує видобуток.

17 вересня 2013 року Севастопольська міськрада прийняла звернення до Верховної Ради України з проханням заборонити видобуток піску в акваторії Чорного моря, що завдає величезної шкоди стану екології моря і прибережної смуги.

В той же час, керівництво фірми «Суеста» раніше заявляло, що «галас» навколо діяльності компанії є наслідком дій «недобросовісних конкурентів».