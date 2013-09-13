Луганські екологи попереджають про ризики під час видобутку сланцевого газу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в офіційному зверненні на адресу голови Луганської обласної ради Валерія Голенка серед іншого зазначається, що на лівобережжі Сіверського Дінця зосереджені найбільші в Україні родовища артезіанських підземних вод, які є головним джерелом водозабезпечення населення Луганської області.

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«І саме на такій території обласною радою надано єдиний поки що дозвіл на розвідку та видобування сланцевого газу на території Луганської області (рішення від 27.04.2012 р. 11/74). Забруднення артезіанської води сполуками, що містяться в рідині для фрекінгу, може мати надзвичайно важкі наслідки», - говориться у зверненні.

Голові облради екологи також нагадали, що рішенням Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України від 4 липня 2013 р. № 13/1 рекомендовано Кабінету Міністрів України забезпечити нормативно-правове врегулювання надання дозволів на користування надрами для видобутку сланцевого газу методом гідророзриву (фрекінгу) з метою недопущення проведення ГРП поблизу основних запасів питної води, у районах сейсмічних розломів, районів з дефіцитом питної води, об‘єктів природно-заповідного фонду, зон водозаборів питної води.

Враховуючи ці обставини, екологи просять голову облради розглянути на засіданні обласної ради наступні питання, які передбачають на час до нормативно-правового врегулювання встановити мораторій на узгодження обласною радою клопотань щодо надання надр з метою видобутку сланцевого газу (газу ущільнених пісковиків) та видобуток інших вуглеводнів з використанням технології гідророзриву в межах другої-третьої терас лівобережжя Сіверського Дінця. А також рекомендувати райдержадміністраціям, районним та міським радам не надавати земельні ділянки в межах другої-третьої терас лівобережжя Сіверського Дінця для розробки вуглеводнів з використанням технології гідророзриву.