В Україні хочуть скоротити термін перебування безробітних на обліку

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Києві повідомила голова Держслужби зайнятості Марина Лазебна.

«Ми хочемо скоротити такий період (перебування на обліку - УНІАН), довести його максимум до чотирьох місяців, тобто 120 днів», - сказала Лазебна.

При цьому вона зазначила, що регіони поступово приходять до такого показника. «Сьогодні майже всі регіони вже поступово йдуть до цього показника. Є тільки два регіони, де я бачу, що потрібно ще попрацювати, - це Кіровоградська область та місто Севастополь», - зазначила Лазебна.

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Раніше міністр соціальної політики Наталія Королевська називала неприпустимим той факт, що в Україні середній термін перебування безробітних на обліку в органах зайнятості становить 190 днів і більше. На думку міністра, Україна має поступово переходити на європейські стандарти у цій сфері, де термін перебування безробітного на обліку становить не більше 3 місяців.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні в серпні склало 435,4 тис. осіб проти 451,5 тис. в липні. Це близько 1,6% від загального числа працездатного населення України.