У Держстаті кажуть, що рівень безробіття в Україні - стабільний

В абсолютних цифрах кількість безробітних у серпні становила 435,4 тис. осіб проти 451,5 тис. осіб у липні.

Кількість безробітних, які одержують допомогу, в серпні становила 339,4 тис. осіб проти 353,5 тис. осіб у липні. При цьому середній розмір допомоги в серпні становив 1 тис. 136 грн, що на 3 грн більше від липневого показника.

Згідно з повідомленням Держстату, конкурс на 10 вакантних місць у серпні становив 49 осіб проти 57 осіб у липні.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в липні 2013 року знизився до 1,6% від загальної кількості працездатного населення з 1,7% у червні.

У липні Міністерство соціальної політики України ініціювало підписання з усіма зацікавленими сторонами меморандуму про моніторинг працевлаштування безробітних. На думку міністра Наталії Королевської, в Україні необхідно припинити практику постійних дотацій безробітних і налагодити механізм стимулювання працедавців до створення нових робочих місць. Крім того, міністерство має намір у 2014 році оцифрувати наявну базу даних вакансій і обмірковує механізм покарання підприємств – аж до штрафів – за приховання інформації про наявні вакансії.