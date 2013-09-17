У Держстаті кажуть, що рівень безробіття в Україні - стабільний
Рівень безробіття в Україні в серпні 2013 року залишився на рівні минулого місяця - 1,6% від загальної кількості працездатного населення, повідомляє Державна служба статистики України.
В абсолютних цифрах кількість безробітних у серпні становила 435,4 тис. осіб проти 451,5 тис. осіб у липні.
Кількість безробітних, які одержують допомогу, в серпні становила 339,4 тис. осіб проти 353,5 тис. осіб у липні. При цьому середній розмір допомоги в серпні становив 1 тис. 136 грн, що на 3 грн більше від липневого показника.
Згідно з повідомленням Держстату, конкурс на 10 вакантних місць у серпні становив 49 осіб проти 57 осіб у липні.
Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в липні 2013 року знизився до 1,6% від загальної кількості працездатного населення з 1,7% у червні.
У липні Міністерство соціальної політики України ініціювало підписання з усіма зацікавленими сторонами меморандуму про моніторинг працевлаштування безробітних. На думку міністра Наталії Королевської, в Україні необхідно припинити практику постійних дотацій безробітних і налагодити механізм стимулювання працедавців до створення нових робочих місць. Крім того, міністерство має намір у 2014 році оцифрувати наявну базу даних вакансій і обмірковує механізм покарання підприємств – аж до штрафів – за приховання інформації про наявні вакансії.