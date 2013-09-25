Експерт назвав затребувані професії в Україні у найближчі 10 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу в редакції газети «Комсомольская правда в Украине» сказала начальник управління організації профорієнтації і профнавчання Державного центру зайнятості Наталія Шевченко, зазначивши, що в дані напрями очікуються найбільші інвестиційні вкладення.

«Користуючись даними експертів, які аналізували перспективи ринку праці на найближчі 5-10 років, ми визначили основні галузі, які будуть затребуваними в Україні. Це сільське господарство, будівництво, IT-сфера, енергетика, транспорт і зв`язок, машинобудування, хімія і біотехнології. Це ті напрями, в які очікуються найбільші інвестиційні вкладення», - сказала вона.

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За словами Шевченко, відповідно до прогнозів експертів, IT-сектор буде на першому місці, за ним - телекомунікації і зв`язок, далі – сільське господарство, яке, на її думку, багато в чому дозволить зумовити розвиток української економіки.

Також будуть затребувані виробники лікарських препаратів і аптечний бізнес, банківська діяльність, харчова переробна промисловість, яка буде необхідна разом з розвитком сільського господарства. Будуть популярними юристи, більшою мірою у господарській справі і для супроводу бізнесу.

Як зазначила експерт, транспортні, фінансові, юридичні послуги піднімуться на новий виток розвитку.

На думку Шевченко, українське суспільство починає відбувати потребу в психологічній підтримці, тому в подальші роки на ринку праці виникне необхідність в практичних психологах.